Razzia in Hamburg: Polizei entdeckt kiloweise Drogen – Männer festgenommen

Großer Schlag gegen die Drogenszene in Hamburg: Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben Ermittler des Landeskriminalamtes drei Männer im Alter von 27, 42 und 51 Jahren ins Visier genommen. Der Verdacht: bandenmäßiger Drogenhandel im Stadtteil Langenhorn – und das offenbar im großen Stil.

Am Donnerstag um 6 Uhr schlugen die Ermittler zu. Mit Durchsuchungsbeschlüssen rückten sie am Samlandweg in Langenhorn sowie in Norderstedt an. Das Ergebnis: rund 8,5 Kilo Cannabis, 1,5 Kilo Amphetamin, 100 Gramm Kokain und zwei Schreckschusspistolen wurden sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten Munitionsteile aus dem militärischen Bereich – Spezialisten mussten zur Sicherung hinzugezogen werden.

Zwei der Verdächtigen, 42 und 51 Jahre alt, kamen direkt ins Untersuchungsgefängnis und sollen noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei dem dritten, einem 27-Jährigen, fanden die Ermittler keine Beweise – er wurde zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und LKA laufen weiter.