Razzia in Hamburg: Zoll durchsucht Auto – doch dann gerät ein Kiosk ins Visier

Razzia in Bergedorf: Am späten Montagabend haben Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei Hamburg ein Fahrzeug und einen Kiosk durchsucht. Es ging um Drogen.

Der Einsatz begann um 23 Uhr an der Alten Holstenstraße in Bergedorf. Laut Lagedienst wurde ein Fahrzeug durchsucht, in dem rauschgiftverdächtige Substanzen vermutet wurden. Der Verdacht habe sich jedoch nicht bestätigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Saif stirbt bei Balkonsturz: Die Mutter weint, die Angeklagten verstecken sich

Allerdings sei den Beamten dann ein Kioskbesitzer aufgefallen, der sich verdächtig verhielt, sodass dessen Räumlichkeiten ebenso durchsucht worden seien. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten mehrere Kartons und Tüten mit bislang unbekannten Inhalt. Möglicherweise ging es um unverzollte Vapes. (mp)