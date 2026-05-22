Hier gehen gleich 400 Millionen Euro in Rauch auf

Großaktion unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen: Der Zoll hat in Hamburg mehr als vier Tonnen sichergestellte Drogen vernichten lassen – mit einem geschätzten Straßenwert von rund 400 Millionen Euro.

Die Rauschgiftmengen wurden am 21. Mai in einer Verbrennungsanlage vernichtet. Laut Hauptzollamt Hamburg handelte es sich um zwei Tonnen Kokain, 1237 Kilogramm Methamphetamine, 500 Kilogramm Haschisch sowie 456 Kilogramm Marihuana.

Zoll Hamburg: Drogen stammen aus Ermittlungsverfahren

Die Drogen stammten aus verschiedenen Ermittlungsverfahren. Für den Transport zur Verbrennungsanlage galten laut Zoll besondere Sicherheitsmaßnahmen.

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„Mit der endgültigen Vernichtung dieser Rauschmittel wird verhindert, dass diese erneut in den illegalen Umlauf gelangen“, erklärte Zollsprecherin Anett Molter. Die Aktion sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität. (rei)