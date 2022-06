Drogen im Kofferraum und in Wohnungen: Hamburger Brüder festgenommen

Zwei 56 Jahre alte Brüder aus Hamburg sind am Mittwochmittag in Rellingen (Kreis Pinneberg) festgenommen worden: Laut Angaben der Polizei wurden in ihrer Mercedes-Benz-E-Klasse um die zwei Kilogramm Marihuana gefunden. Gegen sie war bereits ermittelt worden.

Die Beamten des Rauschgiftdezernats (LKA 62) hatten die Brüder bereits im Visier und vom Gericht stattgegebene Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen in Rahlstedt, Bahrenfeld und Eimsbüttel vorliegen. „Diese wurden nunmehr von den Ermittlern des LKA und Fahndern der Wasserschutzpolizei vollstreckt“, sagte ein Polizeisprecher.

Drogen im Auto: Polizei nimmt Hamburger Brüderpaar fest

Bei den Durchsuchungen in Rahlstedt und Eimsbüttel seien eine kleinere Menge Kokain und mehrere Mobiltelefone sichergestellt worden. „Die Durchsuchung in Bahrenfeld führte zur Sicherstellung von über 800 Gramm Marihuana, etwa neun Kilogramm Amphetaminen, annähernd 400 Gramm Kokain, circa 150 Gramm Haschisch und fast 100 Tabletten Ecstacy“, so der Sprecher weiter. Auch 5000 Euro in bar und der Mercedes wurden sichergestellt.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die Brüder seien erkennungsdienstlich behandelt und später dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden. Die Ermittlungen dauern an. (dg)