Drogen-Deal aufgeflogen: Hamburger Polizei nimmt Kokainhändler fest

Ein Mann aus dem Kreis Stormarn soll kiloweise Kokain gekauft haben – bei seiner Festnahme stößt die Polizei auf einen weiteren Verdächtigen aus Hamburg und sichert Bargeld, Drogen und Waffen.

Ermittler des Hamburger Drogendezernats haben am Dienstagnachmittag einen 43-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift in Oststeinbek verhaftet und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Drogendealer geschnappt – Komplize in Bramfeld festgenommen

Nach Angaben der Polizei soll er im vergangenen Jahr mindestens zwei Kilogramm Kokain gekauft haben, um die Drogen weiterzuverkaufen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten Beweismittel sicher.

Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Komplizen. Ein weiterer 43-Jähriger wurde daraufhin in Bramfeld vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld, rund 400 Gramm Marihuana sowie mehrere Waffen, darunter ein Elektroschockgerät und ein Schlagring.

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Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (rei)