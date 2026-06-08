Drogen, Alkohol, Handy am Steuer: Hamburger Polizei zieht Bilanz

Eine Frau führt einen Alkoholtest durch (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | David Hammersen

Im Mai hat die Polizei im Rahmen der Aktion „Mobil. Aber sicher!“ Tausende Verkehrsteilnehmer im Hamburger Stadtgebiet kontrolliert. Mehr als 1430 Einsatzkräfte überprüften rund 3900 Fahrzeuge und mehr als 3100 Personen. Besonders alarmierend: Zahlreiche Fahrer, die bei Verkehrskontrollen gestoppt wurden, waren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs.

Insgesamt wurden 14 Autofahrer unter Alkoholeinfluss und sieben unter Drogen am Steuer erwischt, dazu kommen weitere 24 Drogenfahrten als Ordnungswidrigkeit. Auch auf E-Scootern stellten Beamte sieben Mal einen Alkohol- oder Drogenmissbrauch fest.

Verkehrskontrolle: 21 Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs

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Ein weiteres großes Problem bleibt die Ablenkung im Straßenverkehr: 328 Autofahrer nutzten verbotswidrig ihr Handy, zudem wurden 200 Rotlichtverstöße und 257 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert.

Insgesamt ordnete die Polizei 70 Blutproben an und leitete zahlreiche Strafverfahren ein, darunter auch 23 Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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Die mehr als 8000 festgestellten Verstöße im ruhenden Verkehr spielten bei der Bilanz zwar zahlenmäßig eine große Rolle, betreffen jedoch überwiegend Parkvergehen. (rei)