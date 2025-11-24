Dringend gesucht: 24-Jährige aus Lokstedt vermisst

Junge Lokstedterin vermisst: Am Montagmittag verschwand die 24-jährige Emilie Wiens. Die junge Frau verließ gegen 13.30 Uhr ihre Wohnung am Grandweg – seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt.

Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto öffentlich nach ihr.

Emilie Wiens ist etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur. Sie trägt mittellange blonde Haare und wird auf ein Alter von 20 bis 24 Jahren geschätzt. Zuletzt trug sie einen braunen Parka, darunter einen weißen Pullover und silberne Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste auf der Straße sieht, kann auch den Notruf 110 wählen. (mp)