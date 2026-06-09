Dreiste Tat: Seniorin beim Gassi-Gang überfallen

Gewalt in Hausbruch: Zwei junge Männer greifen eine 85-Jährige an und rauben Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall ereignete sich am späten Montagabend in der Hausbrucher Straße. Die Seniorin war mit ihrem Hund unterwegs, als sie plötzlich von zwei Unbekannten attackiert wurde.

85-Jährige bei Überfall leicht verletzt

Die Täter brachten die Frau zu Boden, schlugen auf sie ein und rissen ihr Schmuck vom Körper. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

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Die beiden Täter sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer wird als sportlich, der andere als schlank beschrieben. Beide trugen graue Kapuzenpullover und schwarze Hosen, zudem hatte einer schwarze Sneaker an. Hinweise nimmt die Polizei unter 040 4286-56789 entgegen.