Dreiste Serienbetrüger am Werk: Wer erkennt diesen Mann?

Dreiste Tat: In Stellingen ist ein Senior Opfer eines Betrugs geworden. Die Täter hatten sich als Bankangestellte ausgegeben – jetzt veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto.

Nach bisherigen Erkenntnissen gaben sich mindestens zwei Männer im Juni vergangenen Jahres als Bankmitarbeiter und Polizeibeamte aus. So brachten sie den Senior dazu, ihnen seine Bankkarten auszuhändigen. Anschließend hob einer der Täter einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto des Opfers ab.

Staatsanwaltschaft ordnet Öffentlichkeitsfahndung an

Im Zuge der Ermittlungen wertete die Polizei Videoaufnahmen aus, auf denen einer der Verdächtigen zu sehen ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin nun die Veröffentlichung der Bilder an.

Der mutmaßliche Betrüger wurde von mehreren Überwachungskameras aufgenommen. Polizei Hamburg Der mutmaßliche Betrüger wurde von mehreren Überwachungskameras aufgenommen.

Der gesuchte Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, trägt Oberlippen- und Kinnbart sowie eine Brille. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Jeans, einem weißen T-Shirt mit Aufdruck, dunklen Sneakern mit weißer Sohle und einem auffälligen Basecap bekleidet.

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Er steht zudem im Verdacht, auch in Rahlstedt und Schnelsen ähnliche Taten begangen zu haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040 4286-56789 entgegen. (rei)