Mitten am Tag folgt ein Unbekannter der Frau ins Haus – Sekunden später schlägt er zu und flüchtet.

In Altona-Altstadt ist eine 65-Jährige in ihrem Wohnhaus überfallen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau betrat am Mittwochmittag gegen 13 Uhr das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Billrothstraße, als ihr ein Unbekannter folgte. Im Gebäude entriss der Mann der Seniorin plötzlich die Halskette.

Nachbar nimmt Verfolgung des Täters auf

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Durch Hilferufe wurde ein Nachbar auf den Überfall aufmerksam und nahm kurzzeitig die Verfolgung auf. Der Täter flüchtete jedoch in Richtung Walter-Möller-Park und entkam.

Die 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Hals, benötigte aber zunächst keine medizinische Behandlung.

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Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, hat laut Polizei ein „arabisches“ Erscheinungsbild und trug eine dunkelblaue Daunenjacke, weiße Schuhe sowie eine weiße Basecap. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 040-4286-56789 entgegen. (rei)