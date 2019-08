Drei Wagen aufgebrochen: Hamburgs Polizei schnappt dreisten Autoknacker in der City

Altstadt -

Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Autoknacker geschnappt. Der 43-Jährige soll am Sonnabend versucht haben, drei Fahrzeuge in der City aufzubrechen – eine aufmerksame Zeugin kam ihm jedoch dazwischen.

Die Beamten beobachtete gegen kurz vor 10 Uhr, wie der Tatverdächtige am Nobistor Ecke Louise-Schröder-Straße (Altstadt) die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs einschlug. Sofort griff sie zum Hörer und rief die Polizei. „Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, flüchtete der mutmaßliche Aufbrecher zu Fuß durch den Walther-Möller Park in Richtung Königstraße“, so ein Polizeisprecher.

Altstadt: Polizei nimmt 43-Jährigen nach Verfolgungsjagd fest

Doch die Beamten setzten ihm nach – und nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten sie den 43-Jährigen einholen und schließlich festnehmen. „Eine abschließende Nachschau am Tatort ergab, dass dort zwei weitere Pkw aufgebrochen waren“, so ein Polizeisprecher.



Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter zugeführt, das zuständige Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

MPS