Lieferdienst kracht in Kleinwagen: drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bargteheider Straße/Grubesallee sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines Lieferdiensts aus der Grubesallee auf die Bargteheider Straße abbiegen. Dabei übersah oder unterschätzte er offenbar einen Pkw, der auf der Bargteheider Straße in Richtung Norden unterwegs war.

Lesen Sie auch: Auf der Suche nach dem Wolf: „Für den ist das hier wie eine Snack-Bar“

Beide Fahrzeuge kollidierten. Der graue Kleinwagen überschlug sich und stieß anschließend mit einem weiteren Wagen auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zusammen. Rettungskräfte versorgten drei Verletzte, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.