Drei Verletzte bei Bränden in der Nacht

Zwei Brandeinsätze mit Verletzten beschäftigten am Donnerstag die Hamburger Feuerwehr. Zunächst war es in der Nacht zu einem Balkonbrand in Billstedt gekommen. Am frühen Morgen dann ein weiterer Einsatz in Eimsbüttel.

Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr zur Straße Rahewinkel gerufen worden. Von dort wurden Flammen von einem Balkon gemeldet. Giftiger Qualm hatte sich über ein offenstehendes Fenster in der dazugehörigen Wohnung ausgebreitet.

Zwei Bewohner wurden leicht verletzt, wollten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Powerbank löst Brand aus – Bewohnerin verletzt

Gegen 6.55 Uhr dann ein weiterer Brandeinsatz. Diesmal in Eimsbüttel. Im Zimmer einer Wohnung war eine Powerbank beim Laden in Brand geraten.

Die Flammen erfassten Mobiliar. Die Bewohnerin versuchte, das Feuer selbst zu löschen und zog sich dabei Verbrennungen an den Armen zu. Sie kam ins Krankenhaus, die Feuerwehr konnte die Flammen rasch ersticken.