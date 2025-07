Drei Mädchen vermisst – zwei sind Serienausreißerinnen

Die zehnjährige Schülerin Angelina R. wird seit Montagmittag (14. Juli) vermisst. Bereits am Freitag war das Mädchen als vermisst gemeldet, dann aber am Samstagabend wieder entdeckt worden. Nachdem es von der Polizei in Lurup gefunden wurde, ist das Mädchen jetzt aber wieder ausgebüxt. Auch die zwölf Jahre alte Aaliyah, die bereits diverse Male von zu Hause abgehauen ist, ist erneut stiften gegangen. Zudem suchte die Polizei nach einer weiteren Zwölfjährigen, die inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt ist.

Angelina R. ist am Montagmittag aus der Obhut des Jugendamtes im Stadtteil Wilhelmsburg verschwunden. Sie trug zu dem Zeitpunkt einen braunen Pullover mit weißer Aufschrift sowie eine hellblaue Jogginghose.

Wer Angelina R. sieht, soll sich direkt unter der 110 melden

Angelina R. hat dunkelbraune, schulterlange Haare, eine schlanke Statur und ist etwa 1,50 Meter groß. Die Polizei bittet Zeug:innen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wieso das Mädchen schon wieder verschwunden ist, ist bislang unklar.

Aaliyah ist erneut verschwunden

Auch die zwölf Jahre alte Aaliyah, die ebenfalls aus Wilhelmsburg kommt, ist zum wiederholten Mal von zu Hause verschwunden. Sie wurde das letzte Mal am späten Freitagabend (11. Juli) gesehen, als sie die elterliche Wohnung mit unbekanntem Ziel verließ. Seitdem fehlt einmal mehr jede Spur von ihr. Zuletzt war sie in der vergangenen Woche in Bremerhaven von Polizisten aufgegriffen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt am Jungfernstieg: Was hat sich am Brennpunkt getan?

Aaliyah wirkt eher wie ein Teenager als wie eine Zwölfjährige („scheinbares Alter 16-19 Jahre“ laut Polizei), ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, schlank, hat dunkle Haut und schwarze, schulterlange, gelockte Haare. Zuletzt trug das Mädchen eine rote Jacke.

Laura ist wieder aufgetaucht

Ebenfalls vermisst wurde die zwölf Jahre alte Laura R. aus Steilshoop: Sie stieg am Montagmorgen (14. Juli) an der Haltestelle Fritz-Flinte-Ring in den Bus der Linie 218. An ihrer Schule an der Straße Heidstücken in Bramfeld kam sie aber nicht an. Zuletzt wurde die Zwölfjährige an der Haltestelle Fabriciusstraße gesehen.

Die zwölf Jahre alte Laura ist wieder aufgetaucht. Polizei Hamburg Die zwölf Jahre alte Laura ist wieder aufgetaucht.

Trotz einer Suche mit einem Personenspürhund fehlte zunächst von der geistig eingeschränkten Zwölfjährigen jede Spur. Am Dienstamorgen gaben die Beamten Entwarnung: „Das Mädchen erschien am Montagabend selbständig und wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift.“, sagte Sprecher Thilo Marxsen. „Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor“.

Wer eines der beiden weiterhin vermissten Mädchen sieht, wird gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren.