Was ist da los? In Hamburg hält ein „Backofen-Täter“ die Feuerwehr auf Trab

Die Hamburger Feuerwehr musste in den vergangenen Stunden gleich dreimal zu einem Einsatz in Rissen ausrücken – immer an dieselbe Adresse. Jedes Mal brannte es in einem Backofen in einer Wohnung. Der Bewohner wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Die Serie begann in der Nacht zu Sonntag. Gegen 1.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Wohnung an der Straße Nagelshof gerufen. Die Wohnung war stark verqualmt. Ursache war ein brennendes Buch im Backofen. Der Bewohner kam vorsorglich in eine Klinik.

Polizei nimmt zündelnden Bewohner in Gewahrsam

Von dort wurde er offenbar wieder entlassen. Zurück in seiner Wohnung soll er gegen 21.30 Uhr erneut ein Feuer im Backofen gelegt haben. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Keine drei Stunden später kam es erneut zu einer Feuermeldung – wieder hatte der Bewohner ein Buch im Backofen verbrannt. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und brachte ihn zu einem Amtsarzt.