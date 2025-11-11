Drei Autos durch Schüsse beschädigt – Täter auf der Flucht

Schreck am Samstagabend in Heimfeld: Anwohner hörten gegen 18.45 Uhr mehrere laute Knallgeräusche im Bereich Grumbrechtstraße/Nobléestraße. Erst hielten viele sie für Böller – doch schnell zeigte sich: Es waren offenbar Schüsse.

Drei geparkte Autos wurden laut Polizei durch Projektile beschädigt. Ein Halter (41) entdeckte an seinem Mercedes Einschusslöcher und alarmierte die Beamten. Polizisten fanden in der Umgebung mehrere Patronenhülsen. Auch ein VW und ein Opel wiesen Beschädigungen auf.

Nach den Schüssen flüchtete ein Mann

Zeugen berichteten, kurz nach den Schüssen einen Mann flüchten gesehen zu haben. Er soll etwa 30 Jahre alt sein, ein laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben und einen dunklen Bart tragen. Bekleidet war er mit einem weißen Cap, einer schwarzen Jacke mit weißen Applikationen, grauer Jogginghose und weißen Schuhen.

Das könnte Sie auch interessieren: Trauer um Hamburger Influencerin (†33) – Schwester teilt emotionalen Abschiedspost

Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 zu melden (apa)