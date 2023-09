Drei Brandanschläge auf die Deutsche Bahn sorgen derzeit in Hamburg für Chaos im Reiseverkehr. Nun ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Weil die Taten mutmaßlich politisch motiviert gewesen sein sollen, ermittelt neben der Bundespolizei auch der Staatsschutz. Was hinter den Anschlägen steckt.

Drei Brandanschläge auf die Deutsche Bahn sorgen derzeit in Hamburg für Chaos im Reiseverkehr. Nun ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Weil die Taten mutmaßlich politisch motiviert gewesen sein sollen, ermittelt neben der Bundespolizei auch der Staatsschutz. Was hinter den Anschlägen steckt.

„In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert“, heißt es in einem Schreiben, das am Freitag um 12.15 Uhr auf der linken Plattform „Indymedia“ veröffentlicht wurde. „Einige Liter Benzin in den Kabelschächten an den Schienen sollten zu möglichst langfristigen Ausfällen oder Einschränkungen beim Transport von zum Beispiel im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschafften Rohstoffen führen.“

Anschläge auf Bahn in Hamburg: Bekennerschreiben aufgetaucht

Allerdings bezieht sich das Schreiben vor allem auf den Güterverkehr. Bei der Tat sollte es demnach um Streckenabschnitte gehen, „die nicht für den Personenverkehr genutzt werden“. Dennoch war am Freitag der Personenverkehr zwischen Berlin und Hamburg stark gestört.

Die Anschlagsserie begann laut Polizei um kurz vor 3 Uhr. Die Einsatzkräfte wurden zunächst in die Straße Deelwisch (Lokstedt) gerufen. Ein Lokführer hatte Flammen und Qualm aus einem Kabelschacht der Güterumgehungsbahn gemeldet.

Drei Brände an wichtigen Knotenpunkten der Bahn

Die Einsatzkräfte waren kaum vor Ort eingetroffen, als um 3 Uhr der nächste Alarm einging. Diesmal in Neuallermöhe am Walter-Rudolphi-Weg. Auch hier brannte es in einem Kabelschacht. Kaum war das Feuer gelöscht, gab es einen weiteren Brandalarm an Bahnanlagen. Gegen 3.45 Uhr wurde ein Feuer in einem Kabelschacht in Hausbruch an der Waltershofer Straße gemeldet.

Die Täter gingen in allen Fällen strategisch vor und trafen drei der wichtigsten Bahnverkehrsadern. In allen Fällen wurden die Brände laut Polizei rasch gelöscht. Verletzte gab es nicht. Gegenstände, die den Tätern zuzuordnen sind, wurden sichergestellt. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Spürhunden blieb allerdings ohne Erfolg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 428-65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Bahnen auf der Strecke Hamburg – Berlin fallen aus

Die Anschläge sorgten für Chaos im Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin. Allein bis zum Freitagnachmittag fielen elf Verbindungen aus, 19 mussten mit deutlichen Verspätungen umgeleitet werden. Aus der Online-Fahrplanauskunft der DB ging hervor, dass etwa zwei Drittel der ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin aktuell ausfallen. Betroffen sind auch Züge aus und Richtung Ost- und Süddeutschland. Von den Schäden ebenfalls betroffen waren laut Bahn ICE- und IC-Züge zwischen Hamburg – Rostock – Stralsund (Ostseebad Binz) – auch hier fielen zig Züge aus.

Reisende bemängelten, dass die Züge nicht zumindest von und bis Bergedorf fuhren. Von dort wären Zugverbindungen mit der S-Bahn in die City möglich, denn die Strecke war nicht betroffen.

Polizisten und Feuerwehrkräfte am Bahnhof Allermöhe. HamburgNews Polizisten und Feuerwehrkräfte am Bahnhof Allermöhe

Die Polizei ermittelt. „Das Bekennerschreiben ist uns bekannt und wird selbstverständlich in die Ermittlungen mit einbezogen bzw. ist ja nun bereits Bestandteil davon“, hieß es aus der Pressestelle. Aus Sicherheitskreisen hieß es außerdem, ob das Schreiben authentisch sei, stehe noch nicht fest.

Von der Vorgehensweise her und auch was die darin enthaltene Begründung angeht, würde sich die Tat aber einfügen in das Vorgehen bestimmter Akteure aus dem linken Spektrum. In dem Schreiben wird unter anderem Bezug genommen auf das wegen möglicher Folgen für die Umwelt und die indigene Bevölkerung umstrittene Bahnprojekt „Tren Maya“ in Mexiko.

Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin dürfte laut einer Unternehmenssprecherin auch noch am Samstag gestört sein. „Eine Wiederaufnahme des Verkehrs zwischen Hamburg und Berlin ist voraussichtlich erst im Laufe des Samstagmorgens wieder möglich“, sagte eine Bahnsprecherin.