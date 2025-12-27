Dramatischer Vorfall: 16-Jähriger springt aus Fenster und läuft auf die Straße

Zu einem dramatischen Vorfall kam es am Samstagnachmittag in der August-Krogmann-Straße in Farmsen-Berne: Ein Jugendlicher war auf die Straße gelaufen. Er befindet sich im Krankenhaus, die Umstände des Geschehens sind rätselhaft.

Wie die Polizei berichtete, sprang ein 16-jähriger Jugendlicher gegen 15.05 Uhr aus dem ersten Stock eines Gebäudes in Farmsen und lief auf die Fahrbahn. Zeugen berichteten, dass der junge Mann mit einem Pkw kollidiert sei, gar von Fahrerflucht war zunächst die Rede. Die Polizei hält sich zurück: Von polizeilicher Seite wurde ein Unfall bisher nicht bestätigt. Möglicherweise haben die Zeugen gesehen, wie ein Fahrzeug angehalten hat, als der Jugendliche auf die Straße lief. Die Ermittlungen laufen.

Fest steht, dass der Jugendliche mit psychischen Problemen kämpft und mit leichten Verletzungen ins UKE gebracht wurde, wo er auch einem Psychiater vorgestellt wurde. (prei)