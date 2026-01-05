Am Montagnachmittag kam es auf einer Corvette der Marine am Hamburger Hafen zu einem Rettungseinsatz.

In der Hamburger Herrman-Blohm-Straße kam es am Montagnachmittag gegen halb drei in einer Werft zu einem Rettungseinsatz auf einer Corvette der Marine. Auf dem Schiff musste eine Person reanimiert werden. Der Patient wurde von Bord und sofort mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht – unter fortwährenden Reanimierungsbemühungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Zu den Hintergründen des Vorfalls und dem Befinden des Patienten konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. (mp)