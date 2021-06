Dramatischer Moment in Hamburg: Frau stürzt in die Elbe – Passant reagiert sofort

HafenCity –

Dramatischer Moment in der HafenCity: Hier ist am Dienstagnachmittag eine Frau von der Kaimauer in die eiskalte Elbe gestürzt. Ein mutiger Passant reagierte sofort und hielt sie über Wasser, bis die Feuerwehr eintraf.

Gegen 16 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten, dass eine Frau ins Wasser gestürzt sei. Ein Passant sei hinterher gesprungen, um sie zu retten. Sofort rückten mehrere Züge, ein Löschboot und die Taucher an.

Hamburg: Frau fällt in HafenCity ins Wasser – Passant rettet sie

Der mutige Passant hielt die Frau bis zum Eintreffen der Feuerwehr über Wasser – und rettete ihr durch seine gefährliche Heldentat das Leben. Die Einsatzkräfte zogen dann beide unterkühlt heraus. Die Frau kam in eine Klinik. Der Retter lehnte den Transport ab – und setzte seinen Weg in eine Decke gehüllt fort.