Dramatischer Einsatz in Hamburg: Schwimmerin von Elbe-Strömung mitgerissen

Lebensgefahr in der Elbe: Eine Frau ist am Freitagabend bei Rissen in die Strömung geraten – und musste unter großem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und DLRG gerettet werden.

Gegen 18.10 Uhr ging bei der Nautischen Zentrale im Hamburger Hafen der Notruf ein: Eine Schwimmerin wurde vor dem Rissener Ufer von der starken Strömung Richtung Fahrwasser gezogen – offenbar war sie schnell außer Kraft.

Ein Großaufgebot rückte aus: Neben Feuerwehr und Polizei machten sich auch mehrere Schiffe sowie Rettungsschwimmer der DLRG auf den Weg zur Unglücksstelle. Der Schlepper „VB Rasant“ war als erstes vor Ort und warf der Frau einen Rettungsring zu – doch sie konnte ihn aus eigener Kraft nicht erreichen.

Rissen: DLRG-Schwimmer springen in die Elbe und retten Frau

DLRG-Schwimmer sprangen am Ufer ins Wasser, schwammen der Frau entgegen und schafften es schließlich, sie zu sichern und auf den Schlepper zu ziehen.

An Land wurde die Gerettete medizinisch versorgt – auch ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Laut Feuerwehr geht es ihr den Umständen entsprechend gut.