Dramatische Rettungsaktion: Mann bricht in Zug nach Hamburg leblos zusammen

In der Nacht zu Montag ist es am Bahnhof Altona zu einem dramatischen Rettungseinsatz gekommen. Ein Mann war in einem Regionalexpress leblos zusammengebrochen. Fahrgäste standen unter Schock.

Als der Regionalexpress aus Kiel gegen 0.20 Uhr den Bahnhof Altona erreichte, alarmierte das Zugpersonal den Rettungsdienst: Ein Mann war in einem der Waggons zusammengebrochen, lag leblos auf dem Boden. Mitfahrende hatten bereits mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen.

Zug und Bahnsteig von Bundespolizei geräumt

Laut Bundespolizei versuchten auch die Rettungskräfte, den 60-Jährigen zu retten, jedoch vergeblich: Trotz aller Bemühungen starb der Mann noch im Zug. Der Regionalexpress und der Bahnsteig wurden von der Polizei geräumt, eine Frau, die den Notfall miterleben musste, wurde mit Schocksymptomen behandelt.

Der Leichnam des 60-Jährigen wurde in die Gerichtsmedizin gebracht, dort soll nun die Todesursache geklärt werden. Hinweise auf ein sogenanntes Fremdverschulden gibt es laut Bundespolizei nicht.