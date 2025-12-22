Drama bei Verfolgungsjagd: Autofahrer kollidiert mit Bus – schwer verletzt

Dramatisches Ende einer Verfolgungsjagd in Hamburg-Bramfeld: Auf der Straße Barmwisch ist ein Autofahrer bei einem waghalsigen Manöver auf der Flucht vor der Polizei schwer verunglückt.

Der Fahrer sollte kurz nach 20 Uhr auf dem Tegelweg von Polizeibeamten überprüft werden, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, in dem aufs Gas trat und flüchtete.

Verfolgt von Polizeikräften kam der Mann bis zur Straße Barmwisch. Dort soll er versucht haben, zwischen einem Linienbus und einem entgegenkommenden Pkw hindurchzurasen.

Irrsinns-Manöver bei Verfolgungsjagd: Mehrere Verletzte

Das Irrsinns-Manöver misslang, der Mann kollidierte mit den beiden Fahrzeugen – mit gravierenden Folgen: Der Bus kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Laternenmast. Von den etwa 15 bis 20 Insassen wurden drei leicht verletzt. Unter ihnen war auch der Fahrer, der ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der flüchtende Autofahrer blieb mit seinem Wagen zwischen dem Bus und dem zweiten Pkw stecken. Laut Feuerwehr wurde er dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Die Rettung mit hydraulischem Gerät gestaltete sich äußerst schwierig und langwierig. Die drei Insassen des zweiten Autos erlitten einen Schock, blieben ansonsten unverletzt.

Weshalb sich der schwer verletzte Fahrer der Polizeikontrolle entziehen wollte, ist derzeit noch unklar. Die Straße Barmwisch ist gesperrt. Der Einsatz läuft noch (Stand: 22 Uhr). Ein Gutachter wurde angefordert, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.