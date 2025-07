Drama bei Abi-Party: So kam es zu dem fatalen Sturz

Was als fröhliche Party begann, endete in der Nacht zu Dienstag in einem Drama: Während einer Abiturfeier in Blankenese stürzte ein 18-Jähriger über ein Geländer in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.

Der Abiturient hatte laut Zeugen gegen 2 Uhr in der Nacht offenbar frische Luft schnappen wollen und sich dazu nach draußen begeben. Dort lehnte er sich an ein Geländer, das laut Angaben von Gästen recht niedrig war. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht und fiel rückwärts in die Tiefe. Zeugen zufolge soll der Jugendliche alkoholisiert gewesen sein.

Feier am Süllberg: Polizei wegen Ruhestörung vor Ort

Zuvor hatten die frisch gebackenen Abiturienten in einer exklusiven Location am Süllberg ausgelassen gefeiert. Anfangs waren nur Schüler:innen auf der Feier, später kamen externe Gäste hinzu. Die Stimmung sei laut Anwesenden durchweg friedlich gewesen.

Bereits gegen 22.30 Uhr musste jedoch ein Streifenwagen anrücken – Nachbarn hatten sich über Ruhestörung beschwert. Der eigentliche Vorfall ereignete sich dann rund dreieinhalb Stunden später.

Schwere Verletzungen, aber keine Lebensgefahr

Der 18-Jährige wurde mit Verdacht auf Rippen- und Armbrüche sowie eine Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.