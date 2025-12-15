Drama auf Polizeiwache: Mann verletzt sich selbst – Reanimation

Dramatisches Ende eines Einsatzes auf St. Pauli: Ein 46-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem Sohn in einen heftigen Streit geraten – und hat sich später auf der Polizeiwache schwere Verletzungen zugefügt.

Laut Polizei wurde die Auseinandersetzung gegen 20.45 Uhr vor der gemeinsamen Wohnung gemeldet. Die Beamten trafen die beiden Männer an und trennten sie. Dabei leistete der Vater erheblichen Widerstand. Erst durch den Einsatz körperlicher Gewalt konnten die Einsatzkräfte den 46-Jährigen überwältigen und in Gewahrsam nehmen.

46-Jähriger auf Polizeiwache erneut auffällig

Auf der Polizeiwache an der Lerchenstraße (St. Pauli) zeigte sich der 46-Jährige erneut auffällig: Er verletzte sich selbst und versuchte, sich zu strangulieren. Die Beamtinnen und Beamten konnten rechtzeitig eingreifen und Schlimmeres verhindern.

Die Besatzung eines Rettungswagens und eine Notärztin behandelten den Mann auf der Polizeiwache. Währenddessen verlor er das Bewusstsein. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit stationär behandelt wird.

Das zuständige Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Dabei wird auch geprüft, ob der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Hinweise auf ein Fehlverhalten der eingesetzten Polizeikräfte liegen bislang nicht vor. Wie in solchen Fällen üblich, wurde das Dezernat Interne Ermittlungen über den Vorfall informiert. (mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.