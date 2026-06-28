Drei junge Männer gehen am Abend in der Elbe schwimmen – und geraten in Not. Ein 22-Jähriger geht unter, nach ihm wurde stundenlang gesucht.

Großeinsatz in Blankenese: Drei junge Männer sind am späten Samstagabend am Strandweg in die Elbe gegangen und in Not geraten. Nur zwei konnten aus dem Wasser gerettet werden. Nach dem dritten Schwimmer wurde über Stunden gesucht.

Die zwei geretteten Männer wurden vom Rettungsdienst versorgt. Sie hatten großes Glück. Der dritte junge Mann (22), ein Bruder eines der beiden Geretteten, trieb auf der Elbe ab und konnte nicht aus eigener Kraft gegen die Strömung anschwimmen.

Jugendlicher in der Elbe vermisst: Suche abgebrochen

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Ein Großaufgebot an Helfern von Feuerwehr und DLRG wurde mobilisiert. Die Kräfte suchten mit mehreren Booten, einem Sonargerät und einer Drohne den Fluss ab. Auch Taucher waren im Einsatz. Sowohl die Wasseroberfläche als auch der Grund der Elbe wurden akribisch abgesucht. Auch die Polizei war vor Ort.

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Einem Feuerwehrsprecher zufolge hatte man den dritten Schwimmer noch kurz gesehen, ehe dieser unterging. Die Suchaktion ging über Stunden, bis man den Einsatz in der Nacht ohne Fund abbrach.

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Die DLRG warnt jedes Jahr vor den Gefahren des Badens in der Elbe. Selbst für sehr erfahrene Schwimmer kann die Strömung in der Elbe zu stark sein. Vom Schwimmen wird abgeraten.

„Die unberechenbaren Unterströmungen, die durch den Schiffsverkehr zusätzlich verstärkt werden, werden regelmäßig unterschätzt und bedeuten akute Lebensgefahr selbst für geübte Schwimmer“, warnte die Umweltbehörde erst am Donnerstag.

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Immer wieder tödliche Unfälle

Im August 2024 war ein zehnjähriges Mädchen vor den Augen seiner Eltern am Falkensteiner Ufer in Blankenese in der Elbe untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Ein sofort eingeleiteter Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und DLRG mit Booten, Tauchern und Hubschraubern musste nach stundenlanger Suche erfolglos abgebrochen werden.

2023 war ganz in der Nähe am Falkensteiner Ufer ein 15-Jähriger ertrunken. Seine Leiche wurde erst nach einer Woche gefunden. Wenige Wochen zuvor war in dem Jahr bereits ein 16-Jähriger beim Schwimmen in der Elbe ums Leben gekommen.