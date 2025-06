Aufregung an Hamburger Bahnhof: Mädchen stürzt zwischen Zug und Bahnsteig

Dramatischer Zwischenfall am Bahnhof Harburg: Beim Einsteigen in eine S-Bahn herrscht am Donnerstag dichtes Gedränge. Dabei fällt ein Mädchen zwischen Zug und Bahnsteigkante.

Der Vorfall ereignete sich laut Rüdiger Carstens, dem Sprecher der Bundespolizei, gegen 16.50 Uhr am S-Bahnhof Harburg. Kurz nach dem Einfahren einer S-Bahn strömten die Fahrgäste in die Waggons. Im Gedränge rutschte eine Elfjährige in den Spalt zwischen der S-Bahn und der Bahnsteigkante und blieb dort stecken.

Mädchen mit Rettungswagen in Klinik

Passanten erkannten die bedrohliche Situation und zogen das Mädchen heraus. Die alarmierten Bundespolizisten sperrten daraufhin die Strecke ab. Ein Rettungswagen versorgte die geschockte Elfjährige, die Prellungen und Schürfwunden erlitten hatte, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der S-Bahnverkehr war wegen des Unfalls für etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden. Betroffen waren die Linien S3 und S5. Gegen 17 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden.