Polizei

Drama am U-Bahnhof: Mann mit Rollator stürzt auf Rolltreppe und stirbt

Daniel Gözübüyük
Mit goldener Folie umwickelter Kinderwagen in einem Innenraum neben Glas und Metall.
Mit diesem Rollator war der ältere Mann unterwegs.

Polizei hat nach Sturz Ermittlungen aufgenommen. Wieso nahm der Mann nicht den Fahrstuhl?

Ein tragischer Unfall hat sich am U-Bahnhof Horner Rennbahn (Horn) zugetragen: Ein älterer Mann mit Rollator ist dort am Sonntag auf einer Rolltreppe ins Straucheln geraten und so schwer gestürzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Rettungskräfte versuchten noch, den Zustand des Mannes zu stabilisieren und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Doch die Verletzungen wogen zu schwer. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Mann mit Rollator stürzt und stirbt: Polizei ermittelt

Der Leichnam kam anschließend in die Rechtsmedizin. Die Identität des älteren Mannes ist noch unbekannt. 

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Wieso der Mann, der auf einen Rollator als Gehhilfe angewiesen war, nicht den nur einige Meter entfernten Fahrstuhl genommen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. 

Hamburg Polizei

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