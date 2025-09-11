mopo plus logo
Container Ausreisegewahrsam am Hamburger Flughafen, umgeben von Stacheldraht

Ausreisegewahrsam am Flughafen Hamburg (2016). Foto: dpa, Axel Heimken

  • Fuhlsbüttel

Drama am Hamburger Flughafen: Mann widersetzt sich Abschiebung mit Gewaltandrohung

Dramatischer Polizeieinsatz am Hamburger Flughafen: Ein Mann soll abgeschoben werden und setzt sich heftig dagegen zur Wehr.

Der Einsatz läuft laut Bundespolizei seit etwa 5.40 Uhr. Nach MOPO-Informationen droht der Ausreisepflichtige damit, sich mit einem Messer selbst zu verletzen.

Nähere Informationen zum Einsatz und den Hintergründen der Abschiebung hat die Bundespolizei auf MOPO-Anfrage noch nicht bekannt gegeben. Im Laufe des Vormittags soll es weitere Einzelheiten dazu geben.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

