Zwei Polizeieinsätze am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann zeigt sein Geschlechtsteil. Ein anderer trinkt Alkohol – mit schwerwiegenden Folgen.

Gleich zwei Vorfälle haben am Donnerstag die Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof beschäftigt. Dabei wurde ein Mann wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt, ein anderer direkt in Haft gebracht.

Gegen 17.30 Uhr soll ein 58-jähriger Mann am Bahnsteig zu Gleis 5 auf einer Wartebank gesessen, sich Videos angesehen und anschließend sein Geschlechtsteil entblößt sowie daran manipuliert haben. Sicherheitskräfte alarmierten die Bundespolizei. Der Mann wurde vor Ort angetroffen und gab die Tat zu. Er erhielt einen Platzverweis, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gesuchter konsumiert Alkohol trotz Verbotes

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Stunden zuvor am Morgen gegen 8 Uhr war ein weiterer Mann am Südsteg im Bereich Fischerturm aufgefallen, weil er trotz Verbots im Bahnhof öffentlich Alkohol konsumierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 56-jährige Litauer per Haftbefehl gesucht wurde. Er muss eine Freiheitsstrafe von einem Jahr wegen räuberischer Erpressung verbüßen.

Zudem lagen mehrere weitere Fahndungsnotierungen wegen Diebstahlsdelikten vor. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Nach der Festnahme wurde der Mann in eine Haftanstalt gebracht. (rei)