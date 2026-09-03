Nach tödlichen Schüssen in der Schanze gibt es neue Details. Was man bislang über die zwei Toten weiß und was ein bekannter Ex-Boxer zu dem Fall sagt.

Nach tödlichen Schüssen in der Schanze gibt es neue Details. Was Ex-Boxer Ismail Özen zu dem Fall sagt. NEWS5 / Sebastian Peters / Imago

Ein Doppelmord – mitten in der Stadt. Am Dienstag wurden zwei Männer auf einem Gewerbegelände in der Schanze erschossen, ein weiterer schwer verletzt. Nur wenige Wochen zuvor explodierte auf demselben Gelände eine Handgranate und es tauchte ein Drohvideo gegen Ex-Boxer Ismail Özen auf. Jetzt gibt es neue Details über die Opfer – und Özen äußert sich erstmals zu dem Fall.

Der Doppelmord in der Schanze

Zeugen hörten gegen 21.30 Uhr Schüsse und riefen die Polizei. Die Beamten entdeckten bereits auf dem Parkplatz an der Lagerstraße eine leblose Person mit Schussverletzungen. Die Wiederbelebungsversuche scheiterten, der 47-jährige Türke starb. Bei der Durchsuchung des Gebäudes entdeckten die Polizisten einen weiteren Toten: ein 33-Jähriger mit unbekannter Staatsangehörigkeit. Ein 48-jähriger Türke wurde zudem am Kopf angeschossen. Er war geflohen und hatte eigenständig ein Krankenhaus aufgesucht.

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Ein Doppelmord mit Milieu-Bezug ist in Hamburg äußerst selten. Der letzte Fall liegt 15 Jahre zurück. Damals erschoss der Betreiber der Bar „Chill In Lounge“ in Barmbek zwei Männer mit Rotlichtverbindungen.

Der Tatort an der Lagerstraße

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Die Schüsse fielen auf dem Gewerbegelände in der Lagerstraße 11, direkt gegenüber dem Messegelände. Mehr als 30 Firmen sind dort gemeldet, darunter „Delta Fleisch Hamburg“, „GO by Steffen Henssler Delivery“ und „Universum Boxing“, dessen Geschäftsführer der ehemalige Profi-Boxer und Promoter Ismail Özen ist. Auch eine Immobilienfirma mit Özen als Geschäftsführer hat dort ihren Sitz.

Der Morgen nach dem Doppemord: Die Polizei sichert den Tatort auf dem Gelände an der Lagerstraße weiter ab. CitynewsTV

Im Mai wurde ein Insolvenzverfahren gegen die Firma hinter „Universum Boxing“ eingeleitet. Nach Angaben der Unternehmensdatenbank North Data belief sich der ausgewiesene Fehlbetrag zuletzt auf rund vier Millionen Euro. Özen erklärte im Gespräch mit verschiedenen Medien, die GmbH habe selbst noch offene Forderungen in derselben Höhe.

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Die Eskalation

Wenige Wochen vor dem Doppelmord war am 26. Juni auf demselben Gelände eine Handgranate explodiert, wie die MOPO exklusiv enthüllte. Dabei wurden Autos und Fenster beschädigt, aber niemand verletzt. Am 29. Juli explodierte in der Mönckebergstraße die nächste Granate. Ob es eine Verbindung zwischen den beiden Explosionen sowie dem Doppelmord gibt, ist allerdings unklar. „Zusammenhänge werden aktuell geprüft“, sagt ein Polizeisprecher.

Nach der Explosion an der Lagerstraße kursierte in gewissen Kreisen außerdem ein Video. Es ist die Aufzeichnung eines Telefonats, in dem Özen gefragt wird, ob er einem berüchtigten arabischen Clan „Rückenwind“ gebe. Schließlich wird der Ex-Boxer drastisch beleidigt und das Gespräch bricht ab.

Promoter und Event-Veranstalter Ismail Özen betreibt an der Lagestraße ein Box-Gym. IMAGO/Torsten Helmke

Gemeint ist der arabische „Al-Zein-Clan“, der bislang vor allem in Berlin und Nordrhein-Westfalen aktiv ist. Einzelne Angehörige wurden unter anderem wegen Gewalt-, Drogen- und Vermögensdelikten verurteilt. Sie gelten als eine der größten und einflussreichsten Großfamilien im Bereich der Clankriminalität in Deutschland.

Özen ließ über seinen Anwalt erklären, dass die geschilderten Taten „in keinem Zusammenhang“ mit ihm stünden. Die Schüsse seien nicht in den Räumen seiner Firmen gefallen. Zu den Opfern „kann“ Özen nichts sagen. Außerdem habe es nach dem Drohanruf „weder weitere Beleidigungen noch Bedrohungen“ gegeben.

Die Hintergründe

Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Die Polizei geht davon aus, dass Täter und Opfer sich kannten. Noch am selben Abend übernahm die Sonderabteilung für Organisierte Kriminalität (OK) gemeinsam mit der Mordkommission die Ermittlungen.

Im Milieu kommt es regelmäßig zu gewaltsamen Machtkämpfen, wenn eine Gruppe versucht, ihren Einfluss auszubauen – und sich mit etablierten Strukturen anlegt.

Jan Reinecke, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, kritisiert schon seit Jahren, dass die OK-Bekämpfung in Hamburg immer weniger Priorität besitzt. „Welche Struktur, welche Bande, welches Motiv hinter einem Verbrechen steht, kann daher immer weniger nachvollzogen werden.“