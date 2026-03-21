Rauchwolke über dem Süden Hamburgs: War es Brandstiftung?

In Eißendorf ist am Samstagmittag eine Doppelgarage in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern. Die Polizei ermittelt.

Gegen 13.20 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand an der Straße Am Hohen Knäbel informiert. Und schon auf der Anfahrt bemerkten die Kräfte die Rauchsäule, die gen Himmel zog.

Polizei ermittelt

Im Hinterhof eines Hauses mit Hanglange brannte eine Doppelgarage. Glück im Unglück: Autos waren zu der Zeit dort nicht untergebracht. Auch ein Übergreifen auf ein hölzernes Gartenhaus konnten die Kräfte verhindern.

Lesen Sie auch: Rührei aus Mungobohnen: Das ist der Gamechanger!

Der Einsatz gestaltete sich zunächst als schwierig, weil die Löschleitung umständlich und über eine große Distanz gelegt werden musste. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Wie groß der entstandene Sachschaden ist, ist unbekannt.

Die Polizei übernahm nach den Löscharbeiten die Verantwortung am Einsatzort. Die Beamten leiteten Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache ein. Bisher können weder Unfall noch Brandstiftung ausgeschlossen werden.