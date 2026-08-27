Dooring-Unfall: Nach einer Woche im Krankenhaus ist ein Radfahrer gestorben.

Vor einer Woche wurde ein Fahrradfahrer in Eidelstedt bei einem schweren Dooring-Unfall schwer verletzt. Nun ist der 59-Jährige gestorben.

Am Donnerstag, 21. August, kam es gegen 15.20 Uhr in Eidelstedt zu einem folgenschweren Unfall. Ein 59 Jahre alter Radfahrer fuhr die Straße Grenzacker entlang, als ein Autofahrer plötzlich die Fahrertür öffnete. Der Radfahrer prallte gegen die Tür und stürzte.

Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nun teilte die Polizei mit, dass der 59 Jahre alte Mann seinen Verletzungen erlag.

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Erst vor einem Jahr starb die Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei einem tragischen Dooring-Unfall in Hamburg. (kla)