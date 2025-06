Mittwochabend in der Talstraße 14: Die Drag-Queen Julia Wonder tritt in der „Wunderbar“ auf, wie jede Woche. Doch der Ort, der eigentlich ein Safe-Space für queere Menschen sein soll, wird von drei Jugendlichen eingenommen. „Bist du jetzt eigentlich ein Mann oder bist du 'ne Frau?“, sollen sie gepöbelt haben. Als Julia Wonder sie vor der Bar zur Rede stellt, folgt eine queerfeindliche Attacke. Statt sich davon einschüchtern zu lassen, will die Drag Queen die Chance nutzen, um auf dieses gesellschaftliche Problem aufmerksam zu machen. Denn mit ihrer Erfahrung ist sie längst nicht allein.