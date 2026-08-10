Jahrelang soll er nachts Autos beschädigt und dabei einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht haben. Jetzt ging der Polizei in Harburg der mutmaßliche Täter ins Netz.

Mit dieser Aufnahme einer Videokamera fahndete die Polizei nach dem Unbekannten, der im Hamburger Süden regelmäßig Autos zerkratzte. Polizei

Mehr als drei Jahre lang soll ein Unbekannter durch den Hamburger Süden gezogen sein und dort regelmäßig geparkte Autos zerkratzt haben. Jetzt ist die mutmaßliche Serie vorerst gestoppt: Zivilfahnder haben in der Nacht zu Samstag einen 41-Jährigen in Harburg festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht, für zahlreiche Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich zu sein. Seit mindestens März 2023 soll er sein Unwesen getrieben und laut Polizei stets zwischen Mitternacht und 3 Uhr zugeschlagen haben. Der entstandene Schaden soll sich auf eine hohe sechsstellige Summe belaufen.

Die Polizei fahndete bereits seit Mai 2025 öffentlich nach dem Mann. Dabei veröffentlichten die Ermittler unter anderem Aufnahmen einer Überwachungskamera. Darauf ist zu sehen, wie der Täter mithilfe eines spitzen Gegenstandes die gesamte Seite eines Autos zerkratzte. Anschließend fuhr er mit einem Fahrrad davon.

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Zivilfahnder erwischen Tatverdächtigen – Mann flüchtet zunächst

In der Nacht zu Samstag beobachteten Zivilfahnder schließlich in Wilhelmsburg einen Mann mit einem Fahrrad, der sich einem zivilen Polizeifahrzeug näherte – und offenbar gerade ansetzen wollte, den Wagen mit einem Gegenstand zu beschädigen. Als die Einsatzkräfte eingriffen, flüchtete der Mann zunächst, konnte aber kurze Zeit später in Harburg vorläufig festgenommen werden.

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Bei dem 41-Jährigen fanden die Beamten ein Multitool, an dem offenbar Lackspuren zu erkennen waren. Auch seine Kleidung soll den Ermittlern von Videoaufnahmen früherer Taten bekannt gewesen sein.

Für die Polizei erhärtete sich damit der Verdacht, dass der 41-Jährige hinter der umfangreichen Sachbeschädigungsserie stecken könnte. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache wurde er wieder entlassen – Haftgründe lagen nicht vor.

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Ob der Mann tatsächlich für die gesamte Serie verantwortlich ist und ob er hinter weiteren Taten stecken könnte, wird noch ermittelt. (mp)