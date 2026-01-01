Silvester in Hamburg: Mit Drohnen gegen Böller-Krawalle

Silvester in Hamburg – das bedeutete in den vergangenen Jahren Schwerstarbeit für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Besonders in zwei Stadtteilen kam es dabei zu Angriffen auf Rettungskräfte: Harburg und Steilshoop. Diesmal blieb es zumindest in Harburg relativ friedlich – dafür sorgten auch Polizei-Drohnen.

An gleich mehreren Orten in der Stadt war die Polizei mit Drohnen im Einsatz, um das unübersichtliche Geschehen besser überblicken zu können, wie an den Hotspots Landungsbrücken (in der Spitze bis zu 7000 Menschen), Binnenalster (4000) und St. Pauli (25.000). Dort blieb es überwiegend ruhig, nur vereinzelt kam es zu Böllerwürfen auf Passanten. Verletzt wurde dabei niemand.

Die meisten Menschen hätten sich an das Böllerverbot, das für Teile der Innenstadt galt, gehalten, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Im Bereich der Reeperbahn und der Großen Freiheit sei „normale Party-Klientel“ unterwegs gewesen. Auch die ZDF-Silvesterparty verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Polizei-Drohnen im Einsatz

Ungewöhnlich ruhig blieb es auch in Harburg. Dort war es in den Vorjahren zu Silvester und Halloween zu Randale, Ausschreitungen und Angriffen gegenüber Einsatzkräften gekommen. Auch hier setzte die Polizei eine Drohne ein, um die Lage im Blick zu behalten – offenbar mit abschreckendem Effekt. Den einzigen größeren Einsatz gab es an der Kalischerstraße, wo ein Mann mit einer Schreckschusswaffe Passanten bedroht und beschossen haben soll. Mit Maschinenpistolen ausgerüstete Polizisten suchten nach ihm, jedoch ohne Erfolg.

Polizeikräfte lassen in Harburg eine Drohne in die Luft steigen. Lenthe-Medien Polizeikräfte lassen in Harburg eine Drohne in die Luft steigen.

Anders die Lage in Steilshoop. Dort griffen immer wieder Gruppen zumeist junger Männer Polizisten an. Passanten und Einsatzkräfte wurden mit Böllern und Raketen attackiert. Auch hier wurde eine Drohne eingesetzt.

Das Besondere: Der Drohnenpilot befand sich nicht in der Nähe des Einsatzortes, sondern steuerte das Fluggerät per Controller aus dem Kilometer entfernten Polizeipräsidium in Winterhude heraus. Es war das erste Mal, dass die Polizei dieses neue System im Einsatzgeschehen testete. Entscheidungen und Beobachtungen können in Echtzeit direkt im Führungsstab analysiert und weitergegeben, die Kollegen vor Ort gezielt zu relevanten Orten geführt werden.

Hamburger Polizeisprecher: „Einsatzmittel der Zukunft“

Insgesamt habe sich der Einsatz aller Drohnen bewährt, sagt Polizeisprecher Florian Abbenseth der MOPO. „Es ist definitiv ein Einsatzmittel der Zukunft, das es weiter auszubauen gilt.“ Die Drohnen kämen bei großen Einsätzen wie Demonstrationen, Fußballspielen, Halloween oder zu Silvester zum Einsatz und leisteten „einen großen Beitrag“ zur Lagebeurteilung.

Ursprünglich wurden Drohnen nur bei der Unfallaufnahme oder der Tatortrekonstruktion eingesetzt. Inzwischen sind sie auch ein bewährtes Mittel bei der Verkehrsüberwachung: Kontrolliert werden Überholverbote, der korrekte Abstand zwischen Fahrzeugen, aber auch Rotlichtverstöße. Die Drohne fliegt dabei abgesetzt über der Kreuzung, der Pilot – speziell für die Nutzung ausgebildete Polizisten – kann ein Verstoß so sofort sehen und dokumentieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: So gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe

Insgesamt nahm die Polizei zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen 1398 Einsätze auf – im Vorjahr waren es 1079. Die Feuerwehr fuhr im selben Zeitraum 1350 Einsätze. Davon entfielen unter anderem 372 auf Brandschutzeinsätze und 911 auf den Bereich des Rettungsdienstes. Nicht nur in Steilshoop, auch in Dulsberg, Wilhelmsburg und Harburg wurden Einsatzkräfte mit Böllern und Raketen angegriffen. Manche löschten gerade einen Brand. Zehn Kräfte wurden verletzt, ein Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.