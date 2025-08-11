Dienstwaffe aus Streifenwagen geklaut? Großeinsatz am Dammtor-Bahnhof

Aus einem an einer Tankstelle abgestellten zivilen Einsatzfahrzeug der Polizei Hamburg soll am Montagabend die Dienstwaffe eines Beamten gestohlen worden sein.

Montagabend, gegenüber des Dammtor-Bahnhofs: Die Shell-Tankstelle ist abgesperrt, mehrere Streifenwagen stehen dort, wo sonst Hamburger ihre Wagen tanken. Mittendrin ein auffällig unaufälliger dunkler Pkw: Anscheinend ein ziviler Streifenwagen.

Dienstwaffe geklaut: Fahndung nach dem Dieb

Aus diesem Auto soll die Dienstwaffe eines Beamten gestohlen worden sein, so berichten es mehrere Reporter vor Ort. Die Polizei suche mit Hochdruck nach Waffe und Dieb, dieser soll auf Aufnahmen der Überwachungskamera der Tankstelle gut zu erkennen sein.

Eine offizielle Bestätigung für den Diebstahl steht noch aus. Der Lagedienst der Polizei bestätigt auf Anfrage nur, dass es an der Tankstelle einen Einsatz gibt, alles weitere könne man derzeit „weder bestätigen noch dementieren“.