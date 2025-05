Diebstahl mit außergewöhnlicher Masche – Polizei nimmt zwei Täter fest

Ein Auto per Knopfdruck zu verschließen ist heute längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Viele Autobesitzer verlassen sich beim Weggehen ganz auf die moderne Technik. Zwei Männer nutzten genau das am Dienstagabend in Eilbek schamlos aus – und hatten dadurch leichtes Spiel.

Gegen 17.20 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin über den Notruf zwei verdächtige Männer (20 und 27 Jahre), die sich auf einem Supermarktparkplatz an geparkten Autos zu schaffen machten. Nach Angaben der Polizei nutzten die Täter gezielt den Moment, in dem Autobesitzer ihre Fahrzeuge per Funksignal verriegeln wollten. Noch bevor der Schließmechanismus aktiv wurde, schlichen sich die Männer heran, öffneten unbemerkt die Türen und entwendeten Wertgegenstände.

Gefälschter Ausweis und weiteres Diebesgut sichergestellt

Zivilfahnder trafen schnell am Einsatzort ein und nahmen einen 20-Jährigen fest. Sein mutmaßlicher Komplize (27) konnte zunächst fliehen. Doch nur wenig später entdeckten die Beamten ihn in einem Hotelzimmer in St. Georg, für das ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorlag. Beide Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt. In dem Zimmer fanden die Polizisten neben einem gefälschten Ausweis auch mehrere elektronische Geräte und mutmaßliches Diebesgut.