Diebstahl im ICE – aufwendige Fahndung der Bundespolizei führt zu Tätern

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend am Hauptbahnhof (St. Georg) zwei Frauen und einen Mann vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war die Anzeige einer Reisenden, der in einem ICE eine teure Handtasche sowie hochwertige EarPods gestohlen worden waren. Die Beamten hatten zuvor intensiv nach den Tatverdächtigen gesucht.

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte sich eine 27-jährige Frau gegen 23.35 Uhr bei der Bundespolizei gemeldet und angezeigt, dass sie in einem aus Berlin kommenden ICE bestohlen wurde. Die Täter erbeuteten nach MOPO-Informationen eine Michael-Kors-Handtasche, in der sich zwei Paar Apple-Kopfhörer befanden. Der Wert der Beute liegt bei rund 1185 Euro.

Bundespolizisten verfolgen Ortungssignale

Die Beamten sichteten umgehend Videomaterial aus Überwachungskameras und identifizierten dabei einen 45-jährigen Mann als Tatverdächtigen. Zudem verfolgten sie die Ortung der gestohlenen Ohrhörer. Diese führte zu zwei Frauen (25 und 34 Jahre) in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes. Bei ihnen wurden Teile der Beute sowie ein Paar der gestohlenen Kopfhörer gefunden.

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Nach gut einer Stunde intensiver Fahndung führte die Ortung des zweiten Kopfhörer-Paares schließlich zu dem 45-Jährigen, der auch auf den Videoaufnahmen als Täter erkannt wurde. Auch bei ihm stellten die Beamten Teile der Beute sicher. Da er bereits wegen ähnlicher Taten polizeibekannt ist, kam er in Untersuchungshaft. Gegen die Frauen wird wegen Hehlerei ermittelt.