Diebe wollen Diesel aus Lkw stehlen – Umweltschaden in Hamburgs Süden

Nach einem missglückten Diesel-Diebstahl mussten am Sonntagnachmittag neben der Feuerwehr und der Polizei auch das Sielwesen der Umweltbehörde nach Wilhelmsburg ausrücken.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten Unbekannte am Sonntag auf einem Speditionsgelände versucht, Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Lkw zu stehlen. Dabei traten allerdings auch geringe Mengen des Kraftstoffs aus – und liefen unter anderem durch einen Gully ins Siel.

Kraftstoff ins Siel geflossen

Nachdem die Feuerwehr um kurz nach 17 Uhr alarmiert wurde, streuten die Einsatzkräfte den Kraftstoff ab. Auch das Sielwesen der Umweltbehörde war vor Ort, um den Umweltschaden bestmöglich zu begrenzen.

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Weitere Informationen über die Täter oder das Ausmaß des Umweltschadens sind derzeit noch nicht bekannt. (mp)