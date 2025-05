Diebe schlachten Mercedes von HSV-Sportdirektor aus

Böse Überraschung für HSV-Sportdirektor Claus Costa: Nur wenige Tage nach der gigantischen Party zum Aufstieg seines Vereins in die Bundesliga stand der Manager vor seinem ausgeschlachteten Mercedes.

Der 40-Jährige hatte seinen SUV am Montagabend in Othmarschen abgestellt. Am Dienstagmorgen, so berichtet „Bild“, entdeckte er, dass an dem GLB 200 etliche Teile fehlten.

Motorhaube, Scheinwerfer und Stoßstange des rund 50.000 Euro teuren Wagens waren weg. Offenbar nachts abmontiert von Dieben, die die Teile auf dem Schwarzmarkt verhökern.

Dem Bericht zufolge gehen solche gestohlenen Autoteile immer häufiger nach Russland. Aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land, das seit drei Jahren einen verheerenden Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, ist die Ersatzteilversorgung schlecht. Ein gutes Geschäft für die Ausschlachter-Mafia. (tst)