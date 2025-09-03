Dieb schließt sich in ICE Toilette ein – Festnahme am Hauptbahnhof

Bundespolizisten haben am Dienstagmittag im Hauptbahnhof (St. Georg) einen Taschendieb festgenommen. Der hatte einer Reisenden in einem ICE die Handtasche gestohlen und sich dann auf der Bordtoilette eingeschlossen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, waren die Beamten gegen 13 Uhr vom Zugbegleiter eines ICE von Hannover nach Hamburg über einen Taschendieb (22) im Zug informiert worden. Dieser soll dort einer Seniorin (76) die Handtasche entwendet und sich dann auf der Toilette des ICE eingeschlossen haben.

Bundespolizisten nehmen Taschendieb in ICE-Toilette fest

Die Beamten erwarteten den Zug und ließen das WC durch den Zugbegleiter öffnen. Dort nahmen sie den 22-Jährigen fest. Bei ihm wurde die zuvor gestohlene Handtasche sichergestellt. Der Dieb, der der Bundespolizei wegen ähnlicher Delikte einschlägig bekannt war, kam in U-Haft.