Der geklaute Transporter in der Alten Holstenstraße

Der geklaute Transporter wurde nur 200 Meter weiter gefunden. Ob Pakete fehlen, ist unklar. Foto: HamburgNews

  • Bergedorf

Dieb klaut Paket-Transporter und wird nur 200 Meter weiter festgenommen

Am Montagmittag ist in Hamburg-Bergedorf ein Lieferwagen eines Paketdienstes gestohlen worden. Der Transporter verschwand gegen 12 Uhr im Hein-Möller-Weg. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein und setzte auch den Polizeihubschrauber Libelle ein.

Nur rund 200 Meter vom Tatort entfernt, in der Alten Holstenstraße, entdeckten die Einsatzkräfte den Wagen schließlich um 13.22 Uhr. Der mutmaßliche Fahrer wurde noch vor Ort festgenommen.

An dem Fahrzeug stellten die Beamten erhebliche Schäden fest: Die Heckscheibe war eingeschlagen, zudem war die Schiebetür aus der Verankerung gerissen. Ob in der Zwischenzeit Pakete entwendet wurden, ist bislang unklar. Der Transporter wurde von der Polizei sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. (apa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

