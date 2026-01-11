„Wir machen alles!“: Polizei will entführten Schneemann „Jonny“ zurück

Seit nunmehr zwei Tagen befindet sich ein Schneemann in der Gewalt von Entführern. Die „Jonny“ getaufte Schneeskulptur, gebaut von Beamten des Polizeireviers auf der Uhlenhorst, war von Feuerwehrleuten direkt vor der Wache gestohlen worden (MOPO berichtete). Nun nahm die Polizei Kontakt zu den Tätern auf.

Die Entführer hatten nämlich mit einem Foto-Post im Internet „Jonnys“ Aufenthaltsort verraten. Die Polizei setzt jetzt alles daran, den entführten Schneemann wohlbehalten zurückzubekommen.

Schneemann vor Hamburger Polizeiwache „entführt“: Die Täter haben die Skulptur gepackt und tragen sie weg. Privat. Schneemann vor Hamburger Polizeiwache „entführt“: Die Täter haben die Skulptur gepackt und tragen sie weg.

Wie die MOPO aus Ermittlerkreisen erfuhr, sind die Beamten in großer Sorge: In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen steigen und Tauwetter einsetzen. Für den „Jonny“ könnte das fatale Folgen haben.

Schneemann: Polizei hinterlässt Botschaft an die Entführer

Die Täter hatten den eiskalten Hilfssheriff im Schutze der Dunkelheit vor dem Polizeikommissariat 31 an der Oberaltenalle entführt. Sie flüchteten in einem Feuerwehrfahrzeug.

Nach MOPO-Informationen soll die Polizei inzwischen Kontakt zu den Tätern aufgenommen haben. Das „Entführungsopfer“ befindet sich vor der Feuerwache an der Maurienstraße (Barmbek-Süd). Dort hat die Polizei eine Botschaft an die Entführer hinterlassen und hofft, dass diese auf die versprochene Belohnung eingehen. Und die klingt nicht übel: „Wir machen alles!“, steht auf dem Zettel.