Gefangen in einem fensterlosen Raum, durch die Tür dringt dichter Qualm – Michelle Fechner (27) erlebte am Gründonnerstag die wohl schlimmsten Momente ihres Lebens. Wie sie sich und ihre Hündin mithilfe einer Kloschüssel vor einer tödlichen Rauchvergiftung bewahrte und wie der Rest der kleinen Familie sich aus der Qualmhölle rettete, das erzählt die alleinerziehende Mutter mit bewegenden Worten. Die Feuerwehr allerdings reagiert zurückhaltend auf die unkonventionelle Maßnahme.





