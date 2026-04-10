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Drei junge Menschen mit Hunden.

Marwin Buhr (23) und die Schwestern Sophie (22) und Michelle Fechner (27, r.) mit den Hunden Lilu (vorne) und Quinta, dazu Schildkröte und Kaninchen. Foto: Miguel Ferraz

  • Schenefeld

paid„Die Kloschüssel hat mein Leben gerettet“: Familie überlebt Feuerdrama

Gefangen in einem fensterlosen Raum, durch die Tür dringt dichter Qualm – Michelle Fechner (27) erlebte am Gründonnerstag die wohl schlimmsten Momente ihres Lebens. Wie sie sich und ihre Hündin mithilfe einer Kloschüssel vor einer tödlichen Rauchvergiftung bewahrte und wie der Rest der kleinen Familie sich aus der Qualmhölle rettete, das erzählt die alleinerziehende Mutter mit bewegenden Worten. Die Feuerwehr allerdings reagiert zurückhaltend auf die unkonventionelle Maßnahme.


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