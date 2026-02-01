

„Ach, du Scheiße!“, sagte der Polizist. „Sehr ärgerlich. Gleich kommt ein Kollege und nimmt Ihren Fall auf.“ Freitagabend, PK 16 in der Lerchenstraße. Ich setzte mich in einen kleinen Raum. Genervt. Wütend. In der Hand den kläglichen Rest meines Fahrrads, mit dem ich einige Wochen zuvor noch durch die Berge der Toskana geradelt war. Die Mistkerle hatten es kurz zuvor geplündert. Und alles, wirklich alles mitgenommen, was sich abschrauben ließ. Sogar die Pedale. Gesamtwert: 2500 Euro.



