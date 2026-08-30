Dichter Rauch steigt aus Parkhaus in Hamburg – Warnung an Anwohner

In einem Parkhaus in Rahlstedt hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz – und hatte eine klare Warnung an die Anwohner.

Rettungskräfte beim Einsatz am Parkhaus in der Mecklenburger Straße in Rahlstedt. HamburgNews/FK

Ein Feuerwehreinsatz hat am frühen Sonntagmorgen die Anwohner der Mecklenburger Straße in Rahlstedt aus dem Schlaf gerissen. Dort brannte es in einem Parkhaus.

Der Notruf ging um 4.36 Uhr bei der Feuerwehr ein. Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung in der Mecklenburger Straße sowie im Boizenburger Weg.

Feuer in Parkhaus in Rahlstedt: Müllcontainer geraten in Brand

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Mehrere Feuerwehrfahrzeuge machten sich auf den Weg. Vor Ort wurde festgestellt, dass in einem Parkhaus mehrere Müllcontainer brannten.

Die Rettungskräfte gingen mit Atemschutzmasken ausgerüstet in das Gebäude und begannen mit den Löscharbeiten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch ein angrenzendes Wohnhaus kontrolliert.

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Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nachdem die Flammen gelöscht waren, musste das Parkhaus aufwendig entraucht werden. Die Einsatzkräfte setzten dafür entsprechende Belüftungsgeräte ein. Angaben zur Brandursache liegen bislang nicht vor. (mp)