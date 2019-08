Dichter Rauch am Hamburg Airport: VW in Flammen – Gasanlage drohte zu explodieren!

Niendorf -

Dichte Rauchschwaden stiegen am Freitagmorgen in der Nähe des Hamburg Airports in die Höhe. Ein VW war auf der Friedrich-Ebert-Straße in Flammen aufgegangen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Wagen war offenbar noch während der Fahrt in Brand geraten. Als Auslöser wird ein technischer Defekt vermutet. Nach Angaben des Feuerwehr Lagedienstes stand das Fahrzeug am Rand der rechten Fahrbahnseite.

Rauch stieg in die Einflugschneise des Hamburg Airports

Der Wagen brannte vollständig aus. Dabei entstand eine enorme Menge dichten, schwarzen Rauchs, der sich laut der Polizei bis in die Einflugschneise des angrenzenden Flughafens ausgebreitet hatte.

Der Fahrer des Wagens versuchte offenbar selbst noch, den Brand zu löschen. Dabei zog er sich nach Angaben der Feuerwehr eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gasanlage im VW drohte zu explodieren

Doch es hätte wohl auch noch schlimmer kommen können: Die Feuerwehrleute wurden im Vorfeld darüber informiert, dass sich eine Gasanlage im Wagen befindet. Diese konnte aber rechtzeitig von den Einsatzkräften abgekühlt werden, um eine Explosion zu verhindern. Etwa eine halbe Stunde dauerte der Löscheinsatz.

Die Stadtreinigung war ebenfalls vor Ort, um die Straßenschäden zu begutachten. Die Fahrbahn wurde jedoch schnell wieder freigegeben.