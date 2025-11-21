DHL-Transporter schleudert Kleinwagen auf Gehweg – Beifahrerin schwer verletzt

Heftiger Unfall in Francop: Ein DHL-Zustellfahrzeug kracht in ein geparktes Auto – der Kleinwagen wird mehrere Meter weit geschleudert. Eine Beifahrerin wird schwer verletzt.

Der Crash passierte gegen 20.20 Uhr in der Hohenwischer Straße. Ein DHL-Zustellfahrzeug war in Richtung Neuwiedenthal unterwegs, als es aus bislang unbekannter Ursache auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug eines Pflegedienstes auffuhr.

Heftiger Crash: Paketzusteller will mit rund 30 km/h unterwegs gewesen sein

Der Aufprall war so heftig, dass der Kleinwagen rund sechs Meter weit auf den Gehweg geschleudert wurde. Der Paketzusteller gab an, mit etwa 30 km/h unterwegs gewesen zu sein – die Schäden deuten jedoch eher auf eine höhere Geschwindigkeit hin.

Die Beifahrerin des DHL-Fahrzeugs erlitt schwere Beinverletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein zufällig vorbeifahrendes Fahrzeug des Arztrufs Hamburg unterstützte die medizinische Erstversorgung.

Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes und der Unfallaufnahme wurde die Hohenwischer Straße in beiden Richtungen vollständig gesperrt.