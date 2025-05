Am helllichten Tag sticht eine Frau wahllos auf Reisende am Hamburger Hauptbahnhof ein. Sie verletzt mehr als 18 Menschen. Wie ist die Stimmung am Samstag, nur wenige Stunden nach dieser entsetzlichen Messer-Attacke? Einige sprechen von Angst – andere waren überrascht, als sie am Tatort standen.